Как пояснили на тепловой централи, новое оборудование позволит нарастить электрическую мощность на 100 МВт и тепловую – на 130 Гкал·ч. Этого хватит для теплоснабжения более 300 жилых домов и социальных объектов. Проект расширения осуществляется в соответствии с требованиями Экологического кодекса, предусматривает современные решения по газоочистке и обеспечивает более низкие вредные выбросы в пересчете на каж­дые выработанные гигакалорию и мегаватт.

Напомним: в январе в ходе V заседания Национального курултая Президент дал поручение разработать проект по чистой угольной генерации и в феврале на расширенном заседании Правительства вновь подчеркнул важность данного направления. В пример Глава государства привел Китай, где начали строительство 85 энергоблоков на чистом угле суммарной мощностью 55 ГВт.