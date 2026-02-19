Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республикой о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы Минобороны РК

Как отметила сенатора Ольга Булавкина, целью Соглашения является развитие взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой в области противодействия глобальному изменению климата, посредством разработки и реализации проектов, направленных на развитие возобновляемых источников энергии и обеспечение устойчивого развития в Республике Казахстан.

Положения Соглашения будут распространяться на проекты в области зеленых технологий и инноваций, направленных на производство и хранение электрической энергии.

«Согласно данному Соглашению планируется построить три крупных объекта ВИЭ общей установленной мощностью 1,8 ГВт. В их числе - две ветровые электростанции суммарной мощностью 1,5 ГВт и одна солнечная электростанция мощностью 300 МВт в Туркестанской области. Проекты будут реализовываться в регионах с высоким потенциалом солнечных и ветровых ресурсов, обеспечивая интеграцию в Единую электроэнергетическую систему - это Карагандинская, Туркестанская и Павлодарская области. Сроки завершения проектов 2027-2029 годы. Со стороны Казахстана соинвестором выступает акционерное общество «Самрук-Энерго», - пояснила Булавкина.

По ее словам, с энергетической и экологической точек зрения, проекты позволят ежегодно производить более 5,7 млрд кВт·часов «зеленой» электроэнергии и будут способствовать сокращению выбросов углекислого газа до 4,5 млн тонн в год, что внесет свой вклад в достижение климатических целей Казахстана.

В целях реализации предусматривается привлечение инвестиций свыше 2 миллиардов долларов США и создание более 200 постоянных и 2000 временных рабочих мест.

На сегодня в двух регионах местными исполнительными органами проводится работа по выделению земельных участков для проектно-изыскательских работ. При этом, в Туркестанской области земельный участок выделен и начато строительство солнечной электростанции.

«Принимая во внимание технические особенности крупных проектов, Законом предусмотрены следующие условия для их реализации: заключение договоров без проведения аукционов по ВИЭ или любой процедуры торгов, утверждение тарифов в иностранной валюте, участие на балансирующем рынке электроэнергии, но без прохождения оценочных процедур», - отметила Ольга Булавкина.

Наряду с этим, подчеркнула она, казахстанская сторона предоставляет девелоперам ряд преимуществ: возможность беспрепятственно выполнять валютные обязательства и получать доходы в иностранной валюте, поддержку в получении разрешений от госорганов, получение земельных участков без конкурсов.

«При этом, для девелоперов установлены следующие требования: наличие финансовых и технических ресурсов, подтвержденный опыт в разработке, инвестировании, финансировании и эксплуатации проектов ВИЭ в Центральной Азии. Наряду с этим, нормы закона предусматривают сотрудничество между Министерством энергетики Казахстана и Государственным энергетическим управлением КНР, а также соответствующими компаниями, что является целенаправленной работой по формированию основы для будущей энергоемкой экономики. Стороны признают иммунитеты, привилегии и исключения, предоставляемые центральным банкам в соответствии с международными соглашениями и законодательством», - сказала депутат.

Ожидается, что реализация крупных проектов позволит достичь целевых показателей по доле возобновляемых источников энергии, включая 15% к 2030 году, и внесет значительный вклад в углеродную нейтральность Казахстана, согласно Стратегии низкоуглеродного развития до 2060 года.