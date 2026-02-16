Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки по Астане на примере ТЭЦ-3 проверил развитие энергетической инфраструктуры в рамках поставленных Президентом на расширенном заседании Правительства задач по модернизации и вводу новых мощностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер осмотрел основное оборудование ТЭЦ-3, функционирующей на природном газе, и был проинформирован о планах по полному завершению в текущем году 1 очереди проекта и реализации 2 очереди проекта. Теплоэлектроцентраль на сегодня полностью закрывает имевшийся ранее дефицит энергомощностей города и обеспечивает запас с учетом растущих потребностей. ТЭЦ-3 производит 440 Гкал/час, теплоэнергия подается в районы перспективной застройки по улице Ч. Айтматова, пр. Ұлы Дала, Тұран и др.

В текущем году на объекте будут завершены работы по возможности использования угля как альтернативного топлива на резервный случай. В частности, планируется запуск тракта топливоподачи с узлами пересыпки и дробильным корпусом, ж/д станции с инженерной инфраструктурой. Весной продолжатся работы по строительству внешних и внутренних автомобильных дорог, благоустройству территории и др. В рамках 2 очереди проекта за счет привлечения частных инвестиций предусмотрено строительство парогазовой установки мощностью 500 МВт/час, что позволит обеспечить надежное электроснабжение столицы.

О штатном режиме прохождения отопительного сезона в столице доложил аким Астаны Женис Касымбек. Для обеспечения надежного теплоснабжения столицы функционируют три теплоэлектроцентрали и две газовые тепловые станции — «Туран» и «Юго-Восток». С учетом перспективных потребностей, связанных с активной застройкой города, ведется строительство еще одной газовой тепловой станции «Тельмана», ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2027 год.

По данным министра энергетики Ерлана Аккенженова, текущий отопительный сезон в Казахстане проходит стабильно. Проведенная масштабная ремонтная кампания позволила достичь 17 273 МВт генерации, что на 7% выше уровня предыдущего отопительного сезона. 9 электростанций перешли с «красной» в «желтую» зону, еще 3 – с «желтой» в «зеленую».

На электростанциях выполнен ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. Завершена реконструкция 17 тыс. км электросетей и 420 подстанций, заменено 323 км тепловых сетей и др. В целом, за 3 года в энергетический сектор привлечено более 1 трлн тенге инвестиций. Дефицит электроэнергии сокращен на 29%.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 2,6 ГВт новых мощностей, к 2029 году – увеличить производство электроэнергии до 39 млрд киловатт-часов. Все эти меры обеспечат устойчивость энергетической системы страны.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил профильным министерствам и акимату ускорить работы по завершению проекта ТЭЦ-3 и держать на полном контроле стабильное прохождение отопительного сезона в стране.

 

 

