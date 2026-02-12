Отопительный сезон проходит стабильно

Энергетика
6
Марина Демченко
специальный корреспондент

Благодаря качественно проведенной ремонтной кампании к нынешнему отопительному сезону республика подошла со значительными результатами. На электростанциях выполнен ремонт десяти энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Финансирование ремонтной кампании по электростанциям увеличено на 20% – до 411 млрд тенге. Завершен ремонт 17 тыс. км электрических сетей и 420 подстанций. Заменено 323 км тепловых магистралей.

Принятыми мерами, как сообщил вчера в ходе пресс-конференции на площадке СЦК вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, удалось достигнуть исторического максимума генерации – 17 273 МВт, что на 7% выше уровня прошлого отопительного периода. Амортизацию основного оборудования ТЭЦ удалось снизить с 64 до 61%. Значительно улучшился рейтинг теплоцентралей: девять из них перешли из крас­ной в желтую зону и еще три – из желтой в зеленую.

Как сообщил вице-министр, в 2026 году планируется провести капитальный ремонт девяти энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. Запланирована модернизация 17,1 тыс. км электросетей и 444 подстанций. Замене подлежат также 377 км теп­ловых магистралей. Выполнение всего комплекса намеченных мероприятий, по словам спикера, позволит снизить степень изношенности энергетичес­кого оборудования на два процента.

Особое внимание Минэнерго уделяет обеспеченности топливом. На складах генерирующих тепло- и энергоисточников накоп­лено 4,7 млн тонн угля, что на 7% больше уровня прошлого года, и 144 тыс. тонн мазута (на 6% больше). Таким образом, как заверил вице-министр, на всех ТЭЦ имеется нормативный запас топ­лива. На контроле ведомства также находятся текущие поставки угля для коммунально-бытовых нужд и населения.

Отвечая на вопросы журналис­тов, Сунгат Есимханов поделился планами развития и модернизации энергетической отрасли до 2035 года и рассказал об основных мероприятиях, включенных в Национальный проект по развитию угольной генерации.

В частности, спикер пояснил, что благодаря деятельному учас­тию Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) изначально заложенные в Нацпроект задачи были значительно расширены. В проект документа, помимо развития высокоэффективной угольной генерации и модернизации дейст­вующих источников, включены вопросы расширения угольной базы, финансирования угольных проектов с обязательным учетом экологических требований, развития железнодорожной инфраструктуры и устойчивого тарифообразования на перевозки угля железнодорожным транспортом, кадрового обеспечения отрасли и другие.

Доработка Нацпроекта продолжается – АГМП и предприя­тия отрасли принимают в этом участие.

#ремонт #энергетика #СЦК

