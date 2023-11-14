Беременная женщина пострадала после падения светофора в Таразе

Это случилось в результате ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой инстаграм-страницу taraz_v_obektive

Фото: kazpravda.kz

По сообщениям очевидцев, автомобиль на высокой скорости врезался в светофор на оживленном перекрестке города, в результате чего металлическая конструкция упала на стоявшую рядом женщину, которая собиралась перейти дорогу.

К несчастью, водитель машины скрылся с места ДТП, а пострадавшая, к тому же, была на десятой неделе беременности.

В настоящее время женщина находится с сотрясением мозга в одной из городских больниц Тараза, о ее состоянии пока ничего неизвестно.

Дорожная полиция разыскивает горе-водителя авто.