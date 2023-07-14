Дети из социально уязвимых слоев населения смогут бесплатно кататься на аттракционах в парке Алматы

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На период летних каникул в Центральном парке культуры и отдыха Алматы организовали бесплатное катание на аттракционах для детей из категории социально уязвимых слоев населения. Соответствующее предложение поддержала администрация парка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Так, принято решение о выдаче бесплатных карточек на катание на аттракционах в парке. Данная акция доступна для жителей Алматы.

Предполагается, что акция охватит 22 тыс. детей из категории социально уязвимых слоев населения.

«Карточки дают возможность посетить любые аттракционы и карусели, включая всеми любимые «Цепочку», «Колесо обозрения» и катание на катамаранах. Бесплатное катание будет доступно с 15 июля», – говорится в сообщении.

Кроме этого, для детей будет предоставлено право бесплатного посещения аттракционов по заявкам общественных объединений (дома инвалидов, общества глухих, детские дома, школы-интернаты и т. д).

В акимате напомнили, что в парке работают бесплатные объекты для посещения: футбольное поле, баскетбольная площадка, скейт-парк, роллердром, площадка для настольного тенниса, ворк-аут площадка.

«В летнее время каждую субботу и воскресенье на сцене детского городка будут организованы бесплатные двухчасовые шоу-программы для детей. Расходы за проведение всех мероприятий администрация парка взяла на себя», – отметили в городской администрации.

Для получения карточек необходимо обратиться в офис ТОО «Алтын Тараз» по улице Гоголя, 1 на территории центрального парка. При себе обязательно иметь свидетельство о рождении ребенка (копию или в электронном виде). Телефон для справок: +7 (705) 892-75-24.