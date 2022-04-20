Бесплатное пробное тестирование для подготовки к ЕНТ запустили в Казахстане

Национальный центр тестирования Министерства образования и науки РК запустил бесплатное пробное тестирование для подготовки к сдаче Единого национального тестирования (ЕНТ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН.

Тестирование можно пройти онлайн на сайте центра. Для этого тестируемым необходимо ввести ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию. Пробное тестирование разработано для того, чтобы помочь абитуриентам лучше подготовиться к ЕНТ и понять, какие темы нужно изучить ещё глубже.

"Министерством на постоянной основе ведется работа по созданию комфортных условий не только во время самого тестирования, но и до его начала. Поэтому для удобства абитуриентов запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ, оно абсолютно бесплатно для наших абитуриентов. При прохождении пробного тестирования поступающий имеет возможность ознакомиться с тестовыми заданиями и проверить уровень своих знаний по выбранным предметам.

Отметим, в этом году для детей с особыми потребностями мы создали специальные условия и добавили им дополнительные 40 минут при сдаче ЕНТ. Кроме того, для детей с особыми образовательными потребностями в этом году впервые разработаны задания без рисунков, схем и диаграмм", – сказал директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

Еще одно новшество нынешнего ЕНТ и отличная возможность для детей подтянуть свои знания – это проведение индивидуального тематического анализа по каждому предмету. Также НЦТ было увеличено количество бесплатных онлайн-уроков по подготовке к ЕНТ. Кроме того, с прошлого года абитуриентам разрешено пользоваться калькуляторами, таблицей Менделеева и таблицей растворимости солей.

Пробное онлайн-тестирование также доступно и для педагогов, которые сдают Национальное квалификационное тестирование. Технология проведения пробного тестирования соответствует основному тестированию, то есть педагоги сдают тест по двум блокам. С его помощью учителя могут проверить свой уровень квалификации и подготовиться к основному квалификационному тестированию. Пробное тестирование педагоги могут пройти на сайте НЦТ.