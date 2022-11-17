Без 50 млн тенге и бриллиантов оставил любовник 61-летнюю астанчанку

61-летняя жительница города Астаны стала жертвой крупной квартирной кражи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением о пропаже 45 млн тенге, 9 тысяч долларов США и ювелирных изделий с бриллиантами женщина обратилась в управление полиции района Алматы.

Полицейские установили, что ценности и деньги похитил близкий знакомый женщины. Со слов потерпевшей, с мужчиной она познакомилась в апреле. Он периодически навещал подругу и во время очередного свидания похитил ценности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Павлодарской области задержали подозреваемого в краже 61-летнего мужчину, который дал признательные показания.

Со слов вора, похищенные золотые украшения, а именно бриллиантовый комплект и кольцо с драгоценным камнем, он сдал в ломбард, а деньги проиграл в игровых автоматах.

Проводится досудебное расследование по части 4 статьи уголовной статьи «Кража». Также установлено, что подозреваемый в 2013 году был осужден за совершение аналогичного преступления. В настоящее время он водворен в ИВС.