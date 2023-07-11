Потерявшуюся женщину-инвалида нашли в Акмолинской области

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Искакова Айдана
корреспондент

Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области сообщила о том, что найдена пропавшая женщина, страдающая умственной отсталостью, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Несколько дней полицейские вели поиски, в результате ее местоположение смогли установить в одной из больниц Кокшетау.

Напомним, 9 июля в дежурную часть отдела полиции УП Кокшетау поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что 5 июля его теща, 1979 г. р., вышла из дома и ее местонахождение никому неизвестно.

"Во все районы области и города были направлены ориентировки с фото пропавшей женщины. Акмолинские полицейские тщательно прочесали все места, где она могла побывать, были допрошены соседи и знакомые", - рассказали в ДП.

В итоге сегодня, 11 июля, выяснилось, что она должна была лечь в больницу, так как у нее начались проблемы с сердцем. Полицейские сразу же обратились в приемные покои больниц города и узнали, что женщина действительно лежит в больнице с момента пропажи.

В полиции отметили, что сразу после поступления заявления о пропаже женщины полицейские проверили морг, обзванивали все приемные покои города, в результате ничего не нашли, что могло приблизить к поиску пропавшей. Как позже выяснилось, её экстренно положили в отделение кардиологии и не внесли в список поступивших в больницу.

Полицейские поблагодарили всех неравнодушных людей, волонтеров, которые помогали в поиске пропавшей.

#поиск #розыск #Акмолинская область #женщина #инвалид

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