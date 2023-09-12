"Билет – в 8 раз дешевле! Всегда бы в Астане играть" – фанаты Северной Ирландии о Казахстане

Поддержать сборную Северной Ирландии в матче с Казахстаном (1:0) в Астану прибыли около 150 фанатов. Setanta Sports пообщалась с болельщиками гостей о Казахстане, сборной и шансах прорваться на ЕВРО-2024, передает Kazpravda.kz .

Фото: setantasports.com

Джэк & Бобби, Белфаст

– Летели долго: Словения – Белград – Турция – Астана. Мы в Казахстане уже два дня, а завтра планируем сгонять на экскурсию. Астана – довольно большой город, люди здесь классные. О сопернике не знаем ни-че-го. Но в Белфасте нам забили классный гол. Поставили бы на прямой проход Дании и Финляндии. Казахстан? Будет сложно, но почему нет.

Если мы в 2016-м пробились на чемпионат Европы, хотя у нас население меньше двух миллионов, то почему бы не сделать это Казахстану, где живет в 10 раз больше человек! Тогда у нас была обычная команда, но был один исключительный футболист – Кайл Лафферти, забивший много мячей. В этом секрет успеха.

Знаешь, сколько стоят билеты на сборную в Белфасте? От 40 фунтов (23 200 тенге – Setanta Sports). А здесь всего 5 (3 000 тенге – Setanta Sports) – в 8 раз дешевле. Всегда бы тут играли, ха-ха.

Райан, Антрим

– Я был на прошлом матче со Словенией, оттуда помчал в Абу-Даби и вчера вечером приземлился в Астане. Изначально я должен был лететь напрямую из Будапешта, но пару месяцев назад рейс отменили, поэтому пришлось искать варианты.

Не думаю, что когда-нибудь поехал бы в Казахстан, если бы не матч. Я ничего не знал о стране до этой поездки, но был уверен, что все будет круто. К счастью, поездкой занимался друг – я скинул деньги и кайфовал. Единственное, он похоже не посмотрел погоду, но ничего: согреваемся пивом, ха-ха.

Казахстанских футболистов вообще не знаю, но, кажется, уже пора к ним присмотреться. У нашей сборной мало шансов, поэтому притоплю за Данию и Казахстан – нравится болеть за андердогов.

Джо & Рики, Белфаст

– Прилетели после матча сборной в Словении: Любляна – Стамбул – Астана. Мы были примерно в 35 странах. Не сказать, что Казахстан похож на какую-то из них. Он достаточно уникален. У нас не было представлений о Казахстане. Встретили здесь много дружелюбных людей. Местные блюда не ели, но наши знакомые пробовали. Сказали: «С пивом пойдет».

Думаем, напрямую из группы выйдут Финляндия и Дания, но у Казахстана есть неплохие шансы. Перед домашней игрой мы были уверены в победе, но Казахстан здорово отбивался, а потом забил. Честно говоря, не запомнили, как зовут того футболиста, да и вообще не знаем в составе Казахстана ни одного футболиста.

Алан & сыновья, Абу-Даби (ОАЭ)

– Для нас это легкий выезд. Наша семья живет в Абу-Даби, поэтому мы добрались сюда за 4 часа. Классно, что у вас прохладно, потому что у нас очень жарко. Это мой второй выезд после Евро-2016, куда мы ездили с женой, но в этот раз она осталась дома – у нас чисто мужская вечеринка, ха-ха.

В Абу-Даби у меня есть друг из Казахстана. Он рассказал мне о стране, столице, но про футбол мы так и не поговорили, поэтому о сборной ничего не знаю. Но мы смотрели матч в Белфасте. Казахстан показал, что нам нужно быть внимательным все 90 минут. Кто из нашей группы выйдет на Евро, сказать сложно. У Казахстана, Финляндии, Дании и Словении более-менее равные шансы. Если Казахстан сегодня выиграет, то станет на шаг ближе к цели.



Джон & Джо, Белфаст

– Добирались из Словении с двумя пересадками, потому что искали самый дешевый маршрут. Дорога заняла почти сутки. Прилетели утром, поспали всего 2 часа. Ездить за сборной – не всем по карману, но, к счастью, в Казахстане очень дешево: еда, жилье. У нас не было каких-то ожиданий от Казахстана, но пока нам все нравится. Поболтали с несколькими полицейскими, сфоткались, они порекомендовали, куда сходить.

Сборная Казахстана? Без понятия, кто там играет. Но мы удивились, когда увидели, как они прибили Данию – это впечатляюще. Думаю, с первых мест выйдут Финляндия и Дания, но Казахстан может выскочить из-за спины.

Напомним, 10 сентября стартовали матчи шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года по футболу в подгруппе H. В Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0, и вернулась на второе место в своей подгруппе.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024.