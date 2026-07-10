Билеты на поезд без очередей: лица с инвалидностью теперь могут покупать спецместа онлайн

Лицам с инвалидностью I группы больше не придется обращаться в железнодорожные кассы, чтобы оформить билет на специализированное место. Теперь сделать это можно онлайн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее такой возможности не было. После акта надзора Главной транспортной прокуратуры Министерство транспорта доработало систему, обеспечив автоматическую идентификацию пассажиров с инвалидностью.

С июня 2026 года в социально значимых поездах заработал сервис онлайн-оформления билетов на специализированные места. Это стало возможным благодаря интеграции системы электронного билетирования КТЖ с информационной системой Министерства труда и социальной защиты населения.

В результате почти 90 тысяч человек этой категории получили возможность приобретать железнодорожные билеты онлайн.