Биометрию для идентификации абонентов сотовой связи хотят ввести в Казахстане

Технологии
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Проект изменений в приказ министра цифрового развития об утверждении правил оказания услуг связи размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 10 сентября  

Изображение сгенерировано нейросетью

Под биометрическими данными понимаются персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.

В сравнительной таблице в документу поясняется, что операторы регистрируют абонентские устройства сотовой связи без корректной идентификации абонентов сотовой связи.

«Данной проблемой пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и проводят преступления в финансовом секторе. В этой связи, в целях борьбы с мошенническими действиями посредством абонентских номеров необходима идентификация абонента», – сказано в таблице. 

Предоставление биометрических данных изображения лица будет необходимо при расторжении договора с оператором и для переноса абонентского номера и при присоединении к публичному договору.

Кроме того, проект определяет алгоритм аутентификации абонентов, подключающихся к Интернет через общественные сети при сохранении качества аутентификации и степени безопасности.

Напомним, в июле прошлого года аналогичный проект изменений уже размещался для публичного обсуждения. Данный вопрос поднимался руководством МЦРИАП и в 2022 году. 

#биометрия #операторы #сотоваяя связь

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