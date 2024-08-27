Биометрию для идентификации абонентов сотовой связи хотят ввести в Казахстане

Проект изменений в приказ министра цифрового развития об утверждении правил оказания услуг связи размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 10 сентября
Под биометрическими данными понимаются персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.
В сравнительной таблице в документу поясняется, что операторы регистрируют абонентские устройства сотовой связи без корректной идентификации абонентов сотовой связи.
«Данной проблемой пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и проводят преступления в финансовом секторе. В этой связи, в целях борьбы с мошенническими действиями посредством абонентских номеров необходима идентификация абонента», – сказано в таблице.
Предоставление биометрических данных изображения лица будет необходимо при расторжении договора с оператором и для переноса абонентского номера и при присоединении к публичному договору.
Кроме того, проект определяет алгоритм аутентификации абонентов, подключающихся к Интернет через общественные сети при сохранении качества аутентификации и степени безопасности.
Напомним, в июле прошлого года аналогичный проект изменений уже размещался для публичного обсуждения. Данный вопрос поднимался руководством МЦРИАП и в 2022 году.