Биометрическую идентификацию для регистрации мобильных номеров хотят ввести в Казахстане

Для борьбы с мошенничеством в Казахстане предлагают ввести систему идентификации банковских сотрудников, сообщает Kazpravda.kz.

Такое предложение озвучил 4 августа министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин на совместном совещании с министром внутренних дел РК Маратом Ахметжановым.

Как сообщил Мусин, МЦРИАП прорабатывает вопрос внедрения биометрической идентификации для регистрации мобильных номеров, чтобы избежать случаев, когда телефонные номера регистрируются на другие лица.

«Также мы предлагаем наладить тесную работу с банками в части информационной пропаганды против интернет-мошенничества, так как такие случаи зачастую связаны именно с банковскими операциями. Как вариант можно ввести систему идентификации банковских сотрудников во время беседы посредством, например, SMS-сообщений», – отметил глава Минцифры.