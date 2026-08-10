Лежащую женщину пнули ногой по голове в области Жетiсу

В Аксуском районе области Жетiсу, возле Молалинского кольца на трассе в сторону озера Балхаш, спор между продавцами арбузов и дынь перерос в серьезный конфликт, сообщает телеграм-канал HALYQSTAN

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По словам местных жителей, причиной конфликта стала неравная конкуренция: для ликвидации стихийной торговли на обочине дороги был оборудован специальный рынок, однако часть продавцов отказалась туда переезжать и осталась торговать у самого кольца.

В результате покупатели останавливались у первых же точек на трассе, из-за чего продавцы на оборудованном рынке оставались без клиентов. Предприниматели, лишившиеся выручки, неоднократно просили полицию навести порядок, но в итоге очередное выяснение отношений закончилось потасовкой.

Прибывшие на место стражи порядка не смогли оперативно погасить конфликт, и на распространившемся в соцсетях видео заметно, как одна из женщин бьет лежащую на земле оппонентку ногой по лицу прямо на глазах у полицейского. Пострадавшую сразу же доставили в больницу.

В департаменте полиции области Жетiсу сообщили, что по факту избиения возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в районный отдел полиции.