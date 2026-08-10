Мощные ливни обрушились на Филиппины

Более 10 человек погибли в результате оползней и наводнений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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По меньшей мере 12 человек погибли на Филиппинах в результате оползней и наводнений, вызванных непрекращающимися муссонными дождями, еще восемь числятся пропавшими без вести.

По данным издания Bloomberg, более 500 тыс. местных жителей в 33 провинциях были затронуты последствиями юго-западного муссона, усиленного двумя тропическими циклонами. Также поврежденными оказались сотни домов и объектов инфраструктуры.

Отмечается, что в горном городе Багио четыре человека погибли и еще шесть пропали без вести после схода оползня, засыпавшего несколько домов. На месте работают около 150 спасателей. Всего в этом городе зафиксировано еще около десятка случаев оползней на фоне продолжающихся сильных дождей.

Газета The Hindu 5 августа сообщила, что минимум 89 человек погибли в результате наводнений, вызванных муссонными дождями в северо-восточном индийском штате Ассам. Также более 122 тыс. человек числятся пострадавшими в пяти округах.

Ранее в Шанхае отменили более 1400 рейсов из-за тайфуна.