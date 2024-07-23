Бизнес идет в горы

Перешивал, переделывал

Небольшая мастерская на первом этаже офисного здания. Чуть ли не на треть комнаты – стол с образцами тканей, лекалами, деталями кроя. Рядом – швейные машинки, стойка с изделиями, стеллажи с рулонами, коробками, пакетами…

Владелец мини-цеха Саят устраивает для меня краткий экскурс: первая машинка – для толстых тканей, на ней шьются сумки, рюкзаки. Вторая – для изготовления белья, футболок. На третьей проклеивают швы, вообще классная вещь, такое оборудование есть еще разве что в Алматы. Плюс есть машинка для установки заклепок, кнопок. В планах – приобрести оборудование для лазерного кроя и обработки.

– Видите? – показывает мастер внутренние карманы спортивной куртки. – Швы сделаны нитками, а можно их проклеить лазером. Будет быстрее, аккуратней, симпатичней, надежней.

Я понимающе киваю, хотя, на мой взгляд, куртка и без лазерных «фишек» выглядит отлично. Саят улыбается: если сравнивать с изделиями, которые он делал три-четыре года назад, первым бы удивился: «Кто шил?!»

Покупатель, может, и не заметит неидеальную строчку, – она не влияет на качество. Но для самого предпринимателя мелочей нет. Он постоянно держит «нос по ветру»: отслеживает новые технологии, новинки по фурнитуре, в дизайне.

Швейную машинку у себя в доме Саят помнит чуть ли не с пеленок. В детстве он видел, как на ней строчил отец, – ремонтировал обувь. В школьном возрасте сам стал переделывать для себя разные вещи. Парень рос в самом сердце алтайских гор – Катон-Карагайском районе, альпинизмом увлекся еще подростком. Нужную экипировку для гор в отдаленном селе не найдешь, первая одежда для походов была самодельной – из перекроенных и перешитых плащей, рубашек, дождевиков. Просто брал и делал.

– Распарывал, ошибался, переделывал, сто раз начинал заново, – говорит мастер. – Нигде, ни у кого специально не учился. И до сих пор у меня нет канонов, что правильно или неправильно. Делаю так, как мне нужно.

Во время учебы в университете к парню стали обращаться друзья-студенты: просили сшить для них альпинистские комплекты, чтобы ходить в горы, кататься на горных лыжах. И с каждым разом круг заказчиков становился шире.

Саят достает смартфон и показывает на мониторе десятки эскизов, конструкций, заготовок, моделей. Пробных, с «косяками», удачных, перспективных…

Мастерство пошива, по его словам, он постигал в основном в Интернете: там искал картинки, выяснял, как сделаны вещи. Никто никогда не выдаст фирменную технологию, как сшить полностью куртку или комбинезон. Но в Сети можно найти лайфхаки и даже мастер-классы по изготовлению отдельных деталей. Парня еще выручало знание английского – он «прошерстил» сайты мировых брендов, послушал блогеров, собрал море разных советов, оценил, какой способ больше подходит для него.

– В тот момент я не думал, что открою свой бизнес, – говорит предприниматель. – Просто нравилось узнавать новое, постоянно что-то осваивать. Делал для себя, для друзей.

Однажды кто-то из приятелей задал Саяту вопрос: «Почему ты не выкладываешь снимки своих вещей в соцсетях? Реально, сегодня все сидят в Instagram, TikTok, они для предпринимателей своего рода визитные карточки». Начинающий мастер стал закидывать в «инсту» фото, видео и… посыпались лайки. Его стали узнавать, появилась возможность запускать рекламу.

Все по плану

Парень оглядывает свой цех: стоимость каждой из машинок – сотни тысяч тенге. Если б не господдержка, самостоятельно он не потянул бы такие затраты. В 2023 году Саят попал в число молодых предпринимателей, получивших льготный кредит в рамках президентской программы «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». Он составил бизнес-план, отправил его в конкурсную комиссию и... получил кредит в 5 млн тенге под 2,5% под залог своей квартиры.

Позже устькаменогорец вошел в число участников грантовой программы для молодых бизнесменов. Он смог защитить проект и получил грант на сумму примерно 4 млн тенге.

Мастер останавливается возле «навороченной» установки для обработки швов. Она оснащена компрессором, который подает разогретый жидкий клей. Температуру можно поднимать до плюс 700 градусов, правда, на практике хватает 400–450. Горячий клей смазывает ленту, которой в свою очередь проклеивают швы. В походах, в горах даже при сильном дожде в такой одежде не промокнешь.

– На сложном оборудовании в Интернете не научат работать, – замечает мастер. – Разбирался сам. Пара испорченных вещей – и на третьем экземпляре освоил.

И тут же Саят с улыбкой уточняет: сейчас на рынке есть продвинутые компьютеризированные машинки. Они автоматически проклеивают швы, устанавливают зажимы, заклепки, кнопки. Такое оснащение пригодится ему, когда мастерская вырастет в крупное производство.

Я осматриваю стеллажи с упакованными партиями и вешалки с образцами. Если все начиналось со штучного пошива курток и рюкзаков, то с осени 2023 года мастерская вышла на полноценное производство. Сегодняшний ассортимент включает куртки походные, горнолыжные, брюки летние, зимние полукомбинезоны, рукавицы, сумки, рюкзаки.

Если поступают заказы на ремонт экипировки – мастер не отказывается и от такой работы. Недавно, например, он сделал на заказ куртку и рюкзак с брендом «Altay Outwear» для устькаменогорца, который отправился покорять Эльбрус.

– Название бренда родилось из двух слов, – поясняет предприниматель. – Altay – это всем понятно, это наши прекрасные горы. А у слова оutwear в английском языке два значения: первое – верхняя одежда, второе – долгосрочность. Смысл такой, что наша одежда будет долго служить. Ну и картинку подобрал.

Грантовое финансирование – это не раздача бюджетных денег всем желающим. Государство в ответ на помощь рассчитывает получить новый устойчивый бизнес, рабочие места, отечественные продукты и, конечно, пополнение казны налогами. Саят, например, строго в соответствии с бизнес-планом принял на работу швею и сейчас по договоренности с профильным колледжем ждет в своей мастерской выпускниц, чтобы взять их по условиям «молодежной практики» – это еще одна госпрограмма поддержки стартапов.

Девушки, по словам предпринимателя, схватывают все на лету. Первая швея сначала выполняла только простые операции, но через полмесяца уже могла самостоятельно шить изделия. А еще спустя месяц уверенно кроила по лекалам, собирала детали, шила.

Парень улыбается: ему легко работать с молодежью, с ровесниками. Они креативные, легкие на подъем, всегда в курсе модных трендов. Сейчас у начинающей мастерской как раз стадия формирования команды.

Восток – юг

Я разглядываю готовые модели. Ткани прочные, разных расцветок. «У кого, – спрашиваю предпринимателя, – покупаете?» В ответ, само собой, надеюсь услышать название какого-нибудь казахстанского производителя.

Саят показывает несколько красных каталогов с китайскими иероглифами. В каждом десятки образцов самого разного качества, любого тона. Такие же каталоги у него лежат по фурнитуре. Без слов понятно: все материалы – из Поднебесной. В нашей стране пока нет собственного производства мембранных тканей. Туристическая, горная, горнолыжная одежда, которую из нее делают, – это узкий, специфичный сегмент. Спрос на такую продукцию ограниченный.

Зато, по словам предпринимателя, можно наладить выпуск отечественной фурнитуры. Пуговицы, клепки, застежки, замки востребованы у всех производителей спецовок, рабочих комплектов, домашней и прочей одежды. Это уже привлекательные объемы и реальная рентабельность. И цена на конечный товар в таком случае могла бы стать ниже.

– Китайские производители присылают мне каталоги с образцами и колор-карты, – раскрывает «кухню» предприниматель. – Это важно. Ткань такая вещь, что по компьютерной картинке или на глаз невозможно определить качество, нужно потрогать руками. В Китае много производителей, выбор широкий. Я смотрю характеристики, цены и делаю заказы напрямую. Наши изделия – из тканей, которые выпускают для мировых брендов. И на всех сумках, рюкзаках, на всей одежде у нас брендированные замки. Я сразу для себя решил: буду использовать качественные материалы, сколько бы они ни стоили.

Цена куртки или горнолыжного комплекса от Саята выше, чем на ширпотреб на рядовом рынке. И значительно ниже ценников от крутых мировых производителей. Во-первых, нет «накрутки» за сам бренд, во-вторых, нет расходов на рекламу, маркетинг – эту задачу бесплатно решают социальные сети. В-третьих, стоимость рабочей силы по сравнению с Европой – невысокая.

Начинающий бизнесмен с улыбкой заключает: конкурировать с Поднебесной, где отшивается весь мир, невозможно, но… он пытается. Его цель – дать возможность среднестатистическому казахстанцу купить функциональную классную одежду.

Первый опыт молодого казахстанского бренда, к слову, вполне обнадеживающий. После начальной стадии, когда продажи шли в основном через соцсети, на мастерскую стали выходить торговые компании. На сегодня в партнерах Саята Бауыржанулы три спортивных бутика в Алматы и один в Шымкенте. Они берут товар сразу партиями. С осени мастерская полностью переключается на ассортимент для зимы – это куртки, комбинезоны, рукавицы. Весной начинается пошив летних ветровок, брюк, рюкзаков… В магазинах покупателю дают возможность посмотреть, примерить. При необходимости изделие можно подогнать под индивидуальные размеры – укоротить или удлинить. К счастью, сервис доставки в стране отлажен.

– Загруженность – круглый год, – говорит мастер. – Сейчас пошли заказы из России. Я общаюсь с ребятами, которые занимаются организацией туров, они говорят: число любителей активного образа жизни постоянно растет. В основном это молодежь, в горах все больше народу. Мне даже пишут, что требуется специальная линейка одежды под молодежь, школьников.

Саят показывает только что сшитые изделия и признается: до сих пор отгадывает парадоксы потребительской психологии и тонкости маркетинга. Всем нравятся яркие изделия, их лайкают. Но все заказывают вещи из темных немарких тканей. Парень упорно продвигает в своем аккаунте радостные красивые цвета. «Когда-нибудь, – мечтает он, – мы оденем туристов в яркую одежду. В горах зачем черное?»

Наш разговор подходит к концу. Напоследок спрашиваю у мастера, как он сам оценивает свой бизнес. Тот пожимает плечами: пока все доходы уходят на оплату кредита, аренду и приобретение расходных материалов. С другой стороны, бренд становится все более узнаваемым, производство растет, ассортимент расширяется. Уже появилась необходимость в новом помещении, чтобы разместить рядом швейный цех и торговую площадку.

– Вечный цейтнот, 24 часов в сутках не хватает, – смеется Саят. – Я сам шью, сам составляю бизнес-планы, сам разрабатываю дизайн. Придумать что-то новое – это наслаждение, кайф. Пока ищешь, рисуешь, отшиваешь, времени не замечаешь. Наверное, так у всех, кто хочет достичь успеха.