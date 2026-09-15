Один день в мире книг

Программа мероприятия была составлена так, чтобы порадовать книголюбов всех возрастов.

Посетители библиотеки смог­ли пополнить домашние коллекции новинками отечественных и зарубежных издательств, представивших свою продукцию на выставке-ярмарке, принять участие в творческих встречах с известными писателями, буккроссинге и библиоринге, освоить традиционные ремесла и перенестись в волшебный мир кукольного театра. На площадках «Бір кітаптың әсері», «Өзіңді тап – өзегіңе орал!» и «Танымдық кітап өміріңді өзгерте ала ма?» деятели культуры и искусства, журналисты и представители общественности делились с гостями фестиваля своими размышлениями о литературе, саморазвитии и роли книги в жизни человека.

Особое место в программе заняли творческие встречи с отечественными авторами, чьи произведения известны далеко за пределами Казахстана. Популярная писательница Йана Бориз рассказала читателям о своем романе «Жирандоль», действие которого разворачивается в Акмолинске, художественный сюжет раскрывает малоизвестные и не­обыкновенно увлекательные страницы истории города. Культуролог Алибек Малаев представил книгу «Зверь в глубине», а автор комиксов Айсулу Алмасбай познакомила участников фестиваля с современными возможностями этого литературно-визуального жанра.

Развитию межкультурных связей как важнейшему условию гуманитарного диалога была посвящена торжественная церемония открытия Уголка сербской литературы. По словам сотрудников Национальной академической библиотеки, книжное собрание, куда вошли 120 лучших произведений сербских авторов, призвано познакомить читателей с богатым художественным наследием балканской страны. В дальнейшем коллекция будет пополняться, но уже сейчас можно получить ясное представление о литературе, которая прославлена именами нобелевского лауреата Иво Андрича и одной из крупнейших поэтесс XX века Десанки Максимович.

Кроме того, в рамках фестиваля был открыт новый читальный зал для подростков. Его главная задача – сформировать современную и комфортную среду, способствующую творческому развитию молодых посетителей библиотеки. Наряду с художественной литературой здесь представлены комиксы, сказки народов мира, научно-популярные произведения зарубежных авторов, а также издания по естественным и общественным наукам.

Мероприятие завершил международный круглый стол «Читающее поколение: современные пути формирования нового читателя». В нем приняли участие ведущие специалисты библио­течной сферы из Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана, обменявшиеся передовым опытом повышения интереса детей и подростков к чтению. Также были обсуждены вопросы эффективной организации книгохранилищ, развития читательской культуры и популяризации национальных ценностей.

Фестиваль KitapTime 2026 стал настоящим праздником книги. Его насыщенная программа показала, насколько многогранной может быть современная литература и как много возможностей она открывает для познания окружающего мира.