Бизнес по подделке госномеров на авто пресекли в Семее

Незаконная деятельность осуществлялась на одной из городских станций технического обслуживания

Фото: Polisia.kz

Полицейские при содействии специального подразделения МВД РК разоблачили крупную преступную схему, связанную с подделкой идентификационных номеров кузова и шасси автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого — 40-летнего жителя Алматы.

В ходе безотлагательного обыска изъяты оборудование с лазерным принтером, ноутбук, три мобильных телефона, а также девять автомобилей, готовившихся к изменению идентификационных данных.

Кроме того, изъяты дополнительные доказательства, которые направлены на экспертизу для уточнения всех обстоятельств дела.

«Начато досудебное расследование по факту подделки или уничтожения идентификационных номеров кузова, шасси, двигателя, а также государственных регистрационных знаков транспортных средств. Подозреваемому, в отношении которого начато досудебное расследование, грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что в рамках следствия будут выяснены все обстоятельства преступной деятельности и возможная причастность к другим аналогичным нарушениям.



