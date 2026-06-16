Благодаря новым технологиям в Казахстане раскрывают убийства 1990-х годов

С начала года проведен анализ нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

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Значительная часть таких уголовных дел была возбуждена еще в 1990-х и начале 2000-х годов.

"Сегодня современные технологии позволяют раскрывать преступления, которые на протяжении многих лет считались безнадежными. В МВД проведена масштабная модернизация криминалистической службы. Функционируют современные молекулярно-генетические лаборатории, применяется новейшее оборудование для обнаружения скрытых и уничтоженных следов преступлений, используются цифровые методы идентификации личности. В результате в этом году уже раскрыты десятки тяжких и особо тяжких преступлений из категории "прошлых лет". Под тяжестью неопровержимых доказательств виновные лица дают признательные показания", - говорится в сообщении.

По словам начальника оперативно-криминалистического департамента МВД Сергея Стихеева, в Павлодарской и Карагандинской областях раскрыты убийства. Ключевую роль в их раскрытии сыграли современные методы ДНК-анализа.