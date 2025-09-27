Благодаря посмертному донорству в СКО спасли ребенка

Здравоохранение
112

В числе спасенных есть взрослые. Их количество не сообщается 

Фото: Минздрав РК

В Многопрофильной областной больнице Северо-Казахстанской области прошёл мультиорганный забор органов у посмертного донора 1985 года рождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Благодаря согласию семьи были изъяты сердце, печень и две почки, спасены ребенок и взрослые. Донорский процесс был организован Республиканским центром координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг при участии трансплантологических бригад ННОЦ и UMC, региональных координаторов и всех необходимых служб. 

Важную роль сыграли сотрудники полиции, которые оперативно отреагировали и обеспечили сопровождение врачей и специалистов, выехавших в область.

"Этот случай наглядно показал, что только слаженная работа координаторов, медицинских работников и государственных служб вместе с решением семьи донора делает возможным то, что сотни пациентов в Казахстане получают шанс на жизнь.

В «листе ожидания» донорских органов находятся на сегодня более 4300 человек, среди них более 120 детей", - говорится в сообщении.

#Минздрав #СКО #ребенок #посмертное донорство

Популярное

Все
Цель – поиск новых месторождений
IT и промышленность: проверка на совместимость
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
Ключевой костяк энергетики
В Актау обсудили перспективы развития туризма
Что может помешать развитию искусственного интеллекта
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Курс на локализацию и экспорт
Завтра - День труда
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Обеспечить объективную оценку знаний
Вчера – фантастика, сегодня – реальность
Тише едешь – дальше будешь
Вечные инвестиции в будущее
Указ Президента Республики Казахстан О некоторых вопросах развития города Алатау
Чистые стены – безопасный город
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О Нуртлеу М. А.
Указ Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
Яркие страницы жизни Синьцзяна
Диагностику проходят малыши
На зарядку становись!
﻿﻿﻿Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
Шоу, вдохновленное Нургисой
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока

Читайте также

Возврат активов: в селах Актюбинской области открыли новые …
Проект по ранней диагностике рака разработал студент из Аст…
Маркировку БАДов в пилотном режиме запустили в Казахстане
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]