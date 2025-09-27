В числе спасенных есть взрослые. Их количество не сообщается
В Многопрофильной областной больнице Северо-Казахстанской области прошёл мультиорганный забор органов у посмертного донора 1985 года рождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава
Благодаря согласию семьи были изъяты сердце, печень и две почки, спасены ребенок и взрослые. Донорский процесс был организован Республиканским центром координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг при участии трансплантологических бригад ННОЦ и UMC, региональных координаторов и всех необходимых служб.
Важную роль сыграли сотрудники полиции, которые оперативно отреагировали и обеспечили сопровождение врачей и специалистов, выехавших в область.
"Этот случай наглядно показал, что только слаженная работа координаторов, медицинских работников и государственных служб вместе с решением семьи донора делает возможным то, что сотни пациентов в Казахстане получают шанс на жизнь.
В «листе ожидания» донорских органов находятся на сегодня более 4300 человек, среди них более 120 детей", - говорится в сообщении.