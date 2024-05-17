Павлодарского блогера наказали за организацию незаконной лотереи в Instagram

В соцсетях участились случаи организации незаконных лотерейных розыгрышей. В адрес Минтуризма поступают жалобы от обманутых граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам интернет-мониторинга, в отношении блогера из Павлодара, организовавшего на своей странице в Instagram незаконную лотерею, составлен протокол об адмнарушениях, передает Kazpravda.kz.

Кроме того, министерство направило в суд еще материалы по 5 фактам аналогичных нарушений, готовятся протоколы по более чем 35 случаям.

«Проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи или его агентом, в Казахстане запрещено. В этой связи предупреждаем граждан об административной ответственности за организацию незаконной лотереи, в том числе в социальных сетях», – напомнили в Минтуризма.

В начале этого года двух жителей области Жетісу также наказали за организацию незаконной лотерейной деятельности в соцсетях.