Жителей Жетісу оштрафовали за незаконную лотерею в соцсетях

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Казахстане участились случаи незаконных розыгрышей в Instagram, растет число жалоб от обманутых граждан в адрес Министерства туризма и спорта, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Министерство туризма и спорта

«Министерство совместно с правоохранительными органами внимательно следит за ситуацией в социальных сетях и принимает меры для обеспечения соблюдения законодательства. К примеру, в отношении двух жителей области Жетісу, которые организовали на своей странице в Instagram незаконную лотерею,  составлен протокол об административном нарушении со штрафом в размере 70 МРП (повторный штраф 200 МРП)», - говорится в сообщении.

Также в суд направлены еще 5 протоколов об административных правонарушениях, готовятся протокола по более чем 10 фактам организации незаконных лотерейных розыгрышей в Instagram.

В этой связи в министерстве предупредили об административной ответственности. Отмечается, что исключительным правом на проведение лотереи на территории Казахстана обладает АО «Сәтті Жұлдыз» и его авторизованные агенты (субагенты).

«Поэтому просим казахстанцев быть бдительными и не принимать участие в нелегальных лотерейных розыгрышах. Министерство совместно с правоохранительными органами продолжит работу по пресечению деятельности нелегальных организаторов лотереи в Интернете», - добавили в ведомстве.

#соцсети #штраф #ответственность #Минтуризма #лотереи

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