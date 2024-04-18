Жителей Жетісу оштрафовали за незаконную лотерею в соцсетях

В Казахстане участились случаи незаконных розыгрышей в Instagram, растет число жалоб от обманутых граждан в адрес Министерства туризма и спорта, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Министерство туризма и спорта

«Министерство совместно с правоохранительными органами внимательно следит за ситуацией в социальных сетях и принимает меры для обеспечения соблюдения законодательства. К примеру, в отношении двух жителей области Жетісу, которые организовали на своей странице в Instagram незаконную лотерею, составлен протокол об административном нарушении со штрафом в размере 70 МРП (повторный штраф 200 МРП)», - говорится в сообщении.

Также в суд направлены еще 5 протоколов об административных правонарушениях, готовятся протокола по более чем 10 фактам организации незаконных лотерейных розыгрышей в Instagram.

В этой связи в министерстве предупредили об административной ответственности. Отмечается, что исключительным правом на проведение лотереи на территории Казахстана обладает АО «Сәтті Жұлдыз» и его авторизованные агенты (субагенты).