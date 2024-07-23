Более $1 млрд теряет ежемесячно Boeing из-за простоя самолетов

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Компания Boeing теряет более $1 млрд в месяц из-за самолетов, ожидающих ремонта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Отмечается, что десятки новых лайнеров нуждаются в запчастях и подолгу простаивают вне заводов.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что у Boeing еще остается около 200 самолетов, неспособных взлететь по тем или иным причинам. Проблемы с ремонтом возникли из-за задержек поставок комплектующих, которые затянулись еще со времен пандемии.

Сообщается, что лайнеров так много, что их уже размещают на автомобильных парковках для сотрудников компании.

Ранее стало известно, что 300 бортов Boeing могут взорваться в полете из-за заводских дефектов, а также компания признала вину в том, что сознательно вводила в заблуждение регуляторов сферы безопасности полётов о проблемах самолётов 737 MAX.