300 бортов Boeing могут взорваться в полете из-за заводских дефектов

Проблема состоит в неисправном электрооборудовании, установленном компанией Boeing на лайнеры модели 777, вмещающие 350 пассажиров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету

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Как пишет издание Daily Mail, ссылаясь на уведомление Федерального авиационного управления (FAA), неисправность может привести к возгоранию и последующему взрыву топливных баков, установленных в крыльях самолетов. Это касается почти 300 самолетов Boeing, включая те, что приписаны к авиакомпаниям United и American Airlines.

Издание приводит ксерокопию представления FAA, в котором сообщается о проблеме еще в марте, а также требовании к Boeing исправить дефекты до 9 мая. Но, отмечается в публикации, остается неясным, сделала ли это компания.

Представитель Boeing заявил, что уведомление FAA было "стандартным" и "в современных коммерческих самолетах предусмотрено множество дополнительных устройств для обеспечения защиты от электромагнитных воздействий".

А также то, что "парк 777 эксплуатируется почти 30 лет и благополучно перевез более 3,9 миллиарда пассажиров".

Однако, у нескольких моделей пассажирских самолетов Boeing произошел выброс торцевых заглушек дверей во время полета, возгорание двигателей в воздухе и две смертельные катастрофы, унесшие 346 жизней.

В марте газета The New York Times сообщила, что Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок ФАУ.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Самолет производится корпорацией с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю гражданского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.