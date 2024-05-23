300 бортов Boeing могут взорваться в полете из-за заводских дефектов

Проблема состоит в неисправном электрооборудовании, установленном компанией Boeing на лайнеры модели 777, вмещающие 350 пассажиров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету
Как пишет издание Daily Mail, ссылаясь на уведомление Федерального авиационного управления (FAA), неисправность может привести к возгоранию и последующему взрыву топливных баков, установленных в крыльях самолетов. Это касается почти 300 самолетов Boeing, включая те, что приписаны к авиакомпаниям United и American Airlines.
Издание приводит ксерокопию представления FAA, в котором сообщается о проблеме еще в марте, а также требовании к Boeing исправить дефекты до 9 мая. Но, отмечается в публикации, остается неясным, сделала ли это компания.
Представитель Boeing заявил, что уведомление FAA было "стандартным" и "в современных коммерческих самолетах предусмотрено множество дополнительных устройств для обеспечения защиты от электромагнитных воздействий".
А также то, что "парк 777 эксплуатируется почти 30 лет и благополучно перевез более 3,9 миллиарда пассажиров".
Однако, у нескольких моделей пассажирских самолетов Boeing произошел выброс торцевых заглушек дверей во время полета, возгорание двигателей в воздухе и две смертельные катастрофы, унесшие 346 жизней.
В марте газета The New York Times сообщила, что Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок ФАУ.
Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Самолет производится корпорацией с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю гражданского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.