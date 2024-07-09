Boeing признала вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах

В мире
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Американская компания Boeing признала вину в том, что сознательно вводила в заблуждение регуляторов сферы безопасности полётов о проблемах самолётов 737 MAX, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обвинение связано с двумя крушениями лайнеров компании в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. Их жертвами стали 346 человек. Таким образом, корпорация пошла на сделку, предложенную ранее Минюстом США. В противном случае ей грозило бы возобновление судебных разбирательств, пояснил телеканал.

Теперь Boeing обязана выплатить штраф в размере 243,5 млн долларов и нанять стороннего консультанта для отслеживания соблюдения всех требований авиационных регуляторов.

Как отмечается, признание вины может лишить Boeing выгодных государственных контрактов. К примеру, с министерством обороны США и NASA. Однако так компания избежит судебного разбирательства, которое еще сильнее привлечёт внимание общественности к недочетам, приведшим к фатальным авиакатастрофам.

 

#мошенничество #безопасность #компания #самолеты #Boeing

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