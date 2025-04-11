Вчера, 10 апреля, ветерану Великой Отечественной войны из Караганды Григорию Степенко исполнилось 100 лет. Несмотря на почтенный возраст, фронтовик сохраняет бодрость духа, самос­тоятельно передвигается и не упускает возможности встретиться с журналистами. Не так давно Григорий Петрович стал героем документального фильма из цик­ла «Моя война», который создает российский межрегиональный общественный фонд «Образование в третьем тысячелетии». Он уже более 20 лет собирает видеоархив воспоминаний ветеранов из стран бывшего СССР. Григорий Степенко и еще два фронтовика дали интервью съемочной группе фонда, специально приезжавшей в Караганду.

– Когда началась война, первым на фронт забрали моего отца. Моя семья тогда жила в селе Успенка Павлодарской области, – говорит ветеран. – Я остался в доме за старшего. Работал в колхозе, в тракторной бригаде. Мне доверяли и сеялки, и комбайн. В 1943 году меня, 18-летнего деревенского парня, через Петропавловск переправили на 2-й Украинский фронт.

Григорий Петрович служил пулеметчиком в стрелковом полку. Вмес­те с верными товарищами и стальным «Максимом» он освобождал Белгород, Орел и Курск. Свой первый бой, который случился­ под Харьковом, фронтовик не забудет никогда. 18-летний парень мог погибнуть, потому что не знал, как вести себя во время артобстрела.

– Помню, была команда подняться в штыки. Мы побежали, а потом легли на землю, пришлось ползти, – рассказывает Григорий Степенко. – В том бою под Харьковом мы потеряли много солдат, я был ранен в ногу, но продолжал стрельбу.

Наш герой участвовал в форсировании Днепра, которое происходило в сентябре – декабре 1943 года. В ту пору вода в реке была холодная – не выше пяти градусов. Переправлять бойцов и оружие приходилось на лодках и плотах, многие из которых были сделаны из бревен, еще недавно служивших стенами жилых домов. Такое плавсредство соорудили и товарищи Григория Петровича. Они собрали бревна, а связать их было нечем – веревки не оказалось. Тут на помощь пришел Григорий Степенко.

– Помню, подходит к нам старший лейтенант и говорит: «Что делать? Где веревку искать?» Тут я вспомнил, как у нас, в Павлодаре, старики собирали лозу по берегам Иртыша и плели из нее корзины, – продолжает фронтовик. – Я попросил дать мне несколько солдат, у которых были ножи, и мы пошли по берегу Днепра резать лозу. Набрали много – целую тележку. Потом я научил их, как сдирать кору и плести веревки. Так мы сделали подобие каната, обвязали им плот и переправились на правый берег Днепра.

После боев на Курско-Орловской дуге рядовому Степенко присвоили звание сержанта и вручили медаль «За отвагу». Она для фронтовика – одна из самых ценных, ведь ею награждали военнослужащих исключительно за личное мужество, проявленное в бою, а не просто за участие.

Григорий Петрович освобождал Варшаву и участвовал во взятии Кенигсберга. Под этим восточнопрусским городом он был контужен и попал в госпиталь. Победу казахстанец встретил на больничной койке, но на этом война для него не закончилась. Когда сержант Степенко окреп, его отправили на Дальний Восток. Он участвовал в разгроме японцев в составе гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии Забайкальского фронта. Комиссовали бойца только в 1949 году.

Григорий Петрович наг­ражден орденами Отечест­венной войны II степени и Славы II степени. На его кителе – медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией».

После войны фронтовик переехал в промышленную Караганду. Сначала устроился­ на цементный завод, который тогда принадлежал управлению «Шахтострой», а потом перешел на железную дорогу. Здесь Григорий Степенко работал контролером грузовых перевозок. На заслуженный отдых ветеран вышел в 1980 году. С тех пор Григорий Петрович ведет активную общественную дея­тельность. Являясь членом совета ветеранов, он встречается со школьниками, студентами, трудовыми коллективами, рассказывает о своем боевом пути и дает наставления молодежи.

– Я не устаю повторять: живите мирно! – напутствует ветеран. – Сажайте деревья, стройте дома, помогайте ближним. Берегите свою землю!