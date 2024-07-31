«Богатые» stories студента привлекли вымогателей в Петропавловске

Криминал
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

К оперативникам обратился 18-летний студент, подвергшийся вымогательству

Фото: ДП СКО

В разработку УБОП попали четверо жителей областного центра в возрасте от 20 до 23 лет, трое из которых ранее уже были судимы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области

По оперативной информации, группа вымогала деньги у знакомого 18-летнего учащегося одного из колледжей. Внимание к себе парень вызвал в том числе и тем, что периодически публиковал в социальных сетях stories с признаками обеспеченной жизни.

Вытягивание денег у потерпевшего проходило на съемных квартирах, путем незаконного лишения свободы; применялись психологический прессинг и физическая сила. Потерпевшего вынуждали оформлять займы и кредиты через мобильные приложения. Также парень продал свой iPhone одной из последних моделей за 50 тысяч тенге. Полученные деньги передавал вымогателям.

В одном из эпизодов, не застав студента по месту жительства, молодые люди проникли в его съемную квартиру, где похитили 70 тысяч тенге и внешний аккумулятор для зарядки гаджетов. Также в состоянии алкогольного опьянения ими были совершены другие преступления, позднее рассмотренные в суде.

«К оперативникам обратился 18-летний студент, подвергшийся вымогательству. Общий ущерб — более 400 тысяч тенге. УБОП незамедлительно были приняты меры по задержанию преступников. Петропавловским городским судом СКО трое из четверых задержанных приговорены к 8, 6, 4 годам лишения свободы, один — к 4 годам условно», - сообщил заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Аскар Мухаметкалиев.

#задержание #группа #вымогатели

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