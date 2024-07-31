«Богатые» stories студента привлекли вымогателей в Петропавловске

Фото: ДП СКО

В разработку УБОП попали четверо жителей областного центра в возрасте от 20 до 23 лет, трое из которых ранее уже были судимы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области

По оперативной информации, группа вымогала деньги у знакомого 18-летнего учащегося одного из колледжей. Внимание к себе парень вызвал в том числе и тем, что периодически публиковал в социальных сетях stories с признаками обеспеченной жизни.

Вытягивание денег у потерпевшего проходило на съемных квартирах, путем незаконного лишения свободы; применялись психологический прессинг и физическая сила. Потерпевшего вынуждали оформлять займы и кредиты через мобильные приложения. Также парень продал свой iPhone одной из последних моделей за 50 тысяч тенге. Полученные деньги передавал вымогателям.

В одном из эпизодов, не застав студента по месту жительства, молодые люди проникли в его съемную квартиру, где похитили 70 тысяч тенге и внешний аккумулятор для зарядки гаджетов. Также в состоянии алкогольного опьянения ими были совершены другие преступления, позднее рассмотренные в суде.