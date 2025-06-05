Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Алматы расследует дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

По данным надзорного органа, более 43 кг изъятой марихуаны ввезли в РК десятками почтовых посылок. По адресам получателей в ряде городов проведены обыски и задержаны 10 человек. Из их показаний следует, что действует организованная кибергруппа, наладившая схему контрабанды наркотиков. Она состояла из «кураторов», «расфасовщиков» и «дропперов». Их координация осуществлялась в Telegram через ложный аккаунт «Феликс Гальярдо» и «Джордан Белфорт».

Владельцем аккаунта и организатором наркомагазина оказался отбывающий наказание в учреждении Павлодарской области. Злоумышленник дал признательные показания и раскрыл схему ввоза наркотиков и механизм оплаты в криптовалюте.

«Следствие также установило граждан, которые финансировали покупку наркотических средств в США. Ими оказались преступные авторитеты, также отбывающие наказание в учреждении. Получаемые доходы легализовывались путем приобретения и регистрации на родственников имущества. Судом наложен арест на 5 квартир и 3 здания, 10 участков и 44 автомашины. Их стоимость превысила 1 млрд тенге», – проинформировали в прокуратуре.

На сегодня в орбите уголовного преследования 20 граждан, в том числе должностные лица, покровительствовавшие преступной группе.