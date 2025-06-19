КНБ накрыл группу вымогателей в Уральске
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Задержано 8 граждан Казахстана, двое из которых с санкции суда взяты под стражу
10 июня в Уральске Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК
Действия этих лиц оказывали негативное воздействие на участников коммерческой деятельности региона.
В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и иные вещественные доказательства.
Проводится досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса.
Иная информация разглашению не подлежит.