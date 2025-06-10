Сотрудники УБОП ДП Алматы совместно с КНБ и прокуратурой задержали группу подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

«В одном из эпизодов установлено, что злоумышленники применили физическое насилие и угрозы в отношении иностранца, незаконно удерживали его на съемной квартире. Под давлением они заставили его передать им 5 млн тенге. Также зафиксированы факты незаконного хранения оружия и участия в противоправных конфликтах. Были проведены 25 обысков, в ходе которых изъяты семь пистолетов, боеприпасы, холодное оружие, а также наркотические вещества. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания и будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с законом», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.