Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей новорожденными, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По данным следствия, преступная схема действовала в течение нескольких лет и была организована с использованием социальных сетей. Злоумышленники выступали посредниками в незаконной передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранок, лицам, желающим приобрести ребенка.

Задокументирован факт попытки продажи новорожденного мальчика за крупную сумму. Во время передачи денег подозреваемые были задержаны с поличным. Ребенок размещен в специализированное учреждение.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Ведутся следственные действия, в том числе по возможным эпизодам в других регионах.