Преступная схема действовала в течение нескольких лет
В Алматы пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей новорожденными, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
По данным следствия, преступная схема действовала в течение нескольких лет и была организована с использованием социальных сетей. Злоумышленники выступали посредниками в незаконной передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранок, лицам, желающим приобрести ребенка.
Задокументирован факт попытки продажи новорожденного мальчика за крупную сумму. Во время передачи денег подозреваемые были задержаны с поличным. Ребенок размещен в специализированное учреждение.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Ведутся следственные действия, в том числе по возможным эпизодам в других регионах.
– Речь идет не о разовой попытке. Мы полагаем, что имела место устойчивая схема, возможно с межрегиональными связями. Работа по установлению всех причастных лиц продолжается. Незаконные действия в отношении детей, особенно новорожденных, — это циничное и тяжкое преступление. Ни один такой факт не останется без должной правовой оценки, — подчеркнул первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.