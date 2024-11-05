Боксера Данияла Райымбекова встретили в аэропорту Астаны

Призера чемпионата мира по боксу в возрасте до 19 лет, который проходил с 26 октября по 2 ноября в американском штате Колорадо, приветствовали в аэропорту Астаны болельщики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

Созданная в 2023 году организация World Boxing провела чемпионат мира до 19 лет в этом году в США, собрав 178 боксеров из 30 стран мира.

В соревнованиях приняли участие 4 казахстанских боксера, завоевавшие 2 серебряные медали. Среди них астанчанин Даниял Райымбеков, который выступал в весовой категории 85 кг. Он проиграл в финальном поединке представителю Уэльса Дэниелу Питу.

«Это мой второй турнир на международном уровне. До этого ездил в Сербию. Были проведены отборочные сборы на чемпионат мира до 19 лет, в результате чего нам посчастливилось поехать в США. Не могу выразить свои эмоции. Был большой урок психологически, с точки зрения опыта. Теперь работаю над ошибками и отрабатываю подготовку к чемпионату страны в Актау», - сказал Даниял Райымбеков.

Отметим, что Федерация бокса Казахстана официально стала полноправным членом World Boxing. Теперь федерация намерена провести чемпионат мира по боксу 2027 года в качестве отборочного турнира к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.