В миллиард тенге оценил 30 га земли акимат Экибастуза

— Акимат Экибастуза провел оценку двух участков площадью 25 га и 5 га в сельской зоне, однако за аналогию были использованы расценки городских земель, стоимость которых значительно выше. В итоге два участка с фактической стоимостью 126 млн едва не обошлись бюджету за 1 001 197 999 тенге, — проинформировали в надзорном органе.