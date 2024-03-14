В миллиард тенге оценил 30 га земли акимат Экибастуза
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Прокуратура Павлодарской области пресекла растрату свыше 1 миллиарда бюджетных денег, предназначенных для выкупа земель под строительство ГРЭС-3, сообщает Kazpravda.kz
— Акимат Экибастуза провел оценку двух участков площадью 25 га и 5 га в сельской зоне, однако за аналогию были использованы расценки городских земель, стоимость которых значительно выше. В итоге два участка с фактической стоимостью 126 млн едва не обошлись бюджету за 1 001 197 999 тенге, — проинформировали в надзорном органе.
В прокуратуре добавили, что по акту прокурорского надзора бюджетная заявка отозвана, соглашения с собственниками участков об их выкупе аннулированы, виновные должностные лица понесли наказание.