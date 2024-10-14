Более 1 млн жителей Сан-Паулу остаются без света

В результате обрушившегося на бразильский штат Сан-Паулу урагана без электричества остаются около 1,3 миллиона местных жителей

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Энергетическая компания Enel, обслуживающая пострадавшие районы, продолжает круглосуточный ремонт линий электроснабжения, который, согласно прогнозам руководства, будет закончен в понедельник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

В пятницу, после прохождения по территории штата урагана и шквалистого ветра с порывами более 100 км/ч, стало известно о сбоях в электроснабжении у 2,1 миллиона бразильцев.

«Это был самый сильный ураган с 1995 года. Пострадало 20% наших клиентов. Мы также ведем переговоры с другими энергетическими компаниями, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества», - заявил президент филиала Enel в Сан-Паулу Гильерме Ленкастре, добавив, что сотрудники колл-центра компании за первый день после природного бедствия приняли более миллиона звонков от пострадавших.

Всего в восстановительных работах задействованы более 2 500 технических специалистов Enel, а также два вертолета, с воздуха выявляющие места разрывов линий электропередач.

Кроме того, концерн предоставил более 500 генераторов для бесперебойного обслуживания медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что более миллиона американцев остались без света из-за урагана «Хелен».