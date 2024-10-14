Более 1 млн жителей Сан-Паулу остаются без света

В мире , Происшествия
106
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В результате обрушившегося на бразильский штат Сан-Паулу урагана без электричества остаются около 1,3 миллиона местных жителей

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Энергетическая компания Enel, обслуживающая пострадавшие районы, продолжает круглосуточный ремонт линий электроснабжения, который, согласно прогнозам руководства, будет закончен в понедельник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

В пятницу, после прохождения по территории штата урагана и шквалистого ветра с порывами более 100 км/ч, стало известно о сбоях в электроснабжении у 2,1 миллиона бразильцев.

«Это был самый сильный ураган с 1995 года. Пострадало 20% наших клиентов. Мы также ведем переговоры с другими энергетическими компаниями, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества», - заявил президент филиала Enel в Сан-Паулу Гильерме Ленкастре, добавив, что сотрудники колл-центра компании за первый день после природного бедствия приняли более миллиона звонков от пострадавших.

Всего в восстановительных работах задействованы более 2 500 технических специалистов Enel, а также два вертолета, с воздуха выявляющие места разрывов линий электропередач.

Кроме того, концерн предоставил более 500 генераторов для бесперебойного обслуживания медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что более миллиона американцев остались без света из-за урагана «Хелен». 

 

#Бразилия #электричество #ураган #Сан-Паулу

Популярное

Все
Убийство 16-летнего Шерзата: гвардейцев вывели патрулировать улицы Талгара
Каналы незаконной миграции ликвидировали в регионах РК
Казахстан получил статус страны-организатора «Игр будущего» 2026 года
Казахстанские скалолазы завоевали две медали чемпионата Азии в Китае
Назгуль Маратова завоевала бронзу Grand Slam по дзюдо в Абу-Даби
Житель Уральска отсудил у больницы компенсацию за смерть матери
«Простой и эффективный» учебник по казахскому языку разработали в Караганде
Тело военнослужащего Нацгвардии обнаружили в Шахтинске
Лишние 117 млн тенге оплатили жители Жанаозена за сортировку мусора
Стоимость билетов на последний турнир Надаля «улетела в космос»
«Таза Қазақстан»: еще 130 саженцев деревьев посадили активисты в Актау
Какие спортивные события пройдут на этой неделе в Казахстане
Более 1 млн жителей Сан-Паулу остаются без света
Установлены требования к знанию госязыка для получения гражданства РК
В США заявили о возможном предотвращении покушения на Трампа
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Эксперты МВФ рекомендуют Казахстану «чинить крышу в солнечные дни»
Балетный триптих «Сакральные танцы» представили на сцене «Астана Балет»
Удочеренная американской семьей девушка из Казахстана покончила с собой
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Международный форум «Ядерная наука и технологии» открылся в Алматы
Токаев произвел кадровое назначение в МВД
Акцент на экономику
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Водитель «под кайфом» и пассажир напали на патрульных в Уральске
Международные наблюдатели оценили проведение референдума по строительству АЭС
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Принцип «слышащего государства»
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности

Читайте также

В США заявили о возможном предотвращении покушения на Трампа
Тело военнослужащего Нацгвардии обнаружили в Шахтинске
Убийство 16-летнего Шерзата: гвардейцев вывели патрулироват…
Трамп обвинил нынешние власти США в том, что они ведут стра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]