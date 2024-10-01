Более миллиона американцев до сих пор без света из-за урагана «Хелен»

США , Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По данным Power Outage, более 1,7 миллиона американцев остаются без света из-за урагана

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Согласно интерактивной карте онлайн-ресурса Power Outage, большинство потребителей, лишенных электричества, в настоящее время находятся в штате Южная Каролина, где их число составляет почти 691 тысячу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

В Джорджии показатель превышает 495 тысяч, а в Северной Каролине еще более 398 тысяч.

Кроме того, в штате Вирджиния без света остаются почти 83 тысячи потребителей, а во Флориде - еще более 78 тысяч.

В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл сообщила журналистам, что жертвами обрушившегося на США разрушительного урагана «Хелен» могли стать до 600 человек, однако американская администрация не располагает точной цифрой.

Она добавила, что власти на данном этапе не берутся оценивать масштабы ущерба, который причинил американским домохозяйствам разгул стихии.

Ранее, мощный ураган «Хелен» обрушился на Флориду. Ураган усилился до четвертой категории.

 

#США #ураган #Флорида #Хелен

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