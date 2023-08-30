Более 1 тыс км дорог реконструируют до конца года в Казахстане

В текущем году продолжаются масштабные работы по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог республиканского значения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото с сайта акимата Астаны

Так в текущем году охвачено дорожно-строительными работами 6,4 тыс. км автодорог, в том числе реконструкцией - 3,6 тыс. км и ремонтом - 2,8 тыс. км на которых задействовано более 8 тыс. единиц дорожно-строительной техники и 12 тыс. специализированного персонала.

По итогам года запланировано открытие движения по участкам реконструкции с новым покрытием на более чем 1 тыс. км и ввод в эксплуатацию до конца года 856 км, кроме этого по итогам проведения среднесрочных ремонтных работ по восстановлению слоя износа запланирован ввод в эксплуатацию 826 км.

При этом в ходе реализации проектов возникали трудности связанные с удорожанием дорожно-строительных работ и корректировки проекта, на что было затрачено дополнительное время, повлиявшее на общие сроки завершения работ.

На проекты в западных регионах существенно повлиял дефицит и сложности с доставкой инертных материалов железнодорожным транспортом, в связи с дальностью перевозки более чем на 1 тыс. км.

Но, тем не менее, дорожниками приложены максимальные усилия по сокращению объездных дорог и открытию движения по новому асфальту.