Более 10 тыс. виртуальных тарифов на общественный транспорт выпущено в Астане

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С 26 августа в столичном общественном транспорте для школьников и льготников подключили виртуальные тарифы, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Оформление виртуального тарифа производится полностью онлайн, не нужно идти в центральную кассу. Оформление бесплатное.

Валидация осуществляется путем сканирования QR-кода с помощью приложения “Avtobys", ввода Bluetooth или транспортного кода.

Для оформления тарифа необходимо:

1. Установка приложения “Avtobys " на смартфон;

2. Регистрация в приложении с номером телефона получателя скидки;

3. Тranscard.kz подать заявку в разделе «электронные заявки» сайта. Необходимо заполнить данные и зарегистрировать документы. Заявка обрабатывается в течение 1-3 рабочих дней (на почту приходит уведомление). Позже виртуальный тариф будет добавлен в приложение "Avtobys", и его можно будет использовать. Виртуальный тариф не имеет срока действия.

Важно:

1.Для применения тарифа нужен интернет, баланс не нужен.

2.В целях безопасности виртуальный тариф привязывается к устройству пользователя. В случае изменения устройства или номера телефона можно обратиться в центральную кассу CTS, расположенную по адресу: пр. Р. Кошкарбаева, 50/1.

Кроме того, школьники и льготники могут продолжать пользоваться пластиковыми транспортными картами.

Оформить школьную / льготную транспортную карту можно двумя способами:

Черед центральную кассу по адресу: пр. Р. Кошкарбаева, 50/1;

- Заказать онлайн на сайте Transcard.kz. При этом готовую транспортную карту можно получить вне очереди без талона на ресепшене центральной кассы.

Чтобы получить школьную транспортную карту:

- требуется справка с места учебы (школа, колледж);

- свидетельство о рождении (с ИИН) или удостоверение личности;

- Одно фото 3х4.

При обращении в кассу дополнительно удостоверение личности одного из родителей.

Стоимость первого получения школьной транспортной карты составляет 1000 тг. Перевыпуск - 2000 тенге.

График работы кассы: понедельник-суббота с 09:00 до 17:45, без перерыва. Воскресенье - выходной.