Более 100 фактов хищений на 19 млрд тенге расследует АФМ

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Под председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за первое полугодие, передает Kazpravda.kz

Дмитрий Малахов сообщил, что в рамках мониторинга расходования бюджетных средств установлено завышение цен в ПСД по 35 госпроектам стоимостью более 300 млрд тенге. По инициативе агентства их стоимость сокращена почти на 45 млрд тенге.

Проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств на сумму 19,2 млрд тенге.

Для защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финпирамид инициированы 22 расследования. Превентивно заблокировано 14 тыс. ссылок на противоправный контент и ликвидировано более 100 противоправных чатов и аккаунтов.

В целом, по уголовным делам возмещение увеличилось в 3,5 раза (с 48,3 до 164,4 млрд тенге), в том числе «живыми деньгами» в 7 раз (с 11 до 79 млрд тенге), что свидетельствует о повышении эффективности работы.

В сфере новых технологий проведен Межведомственный совет по мониторингу использования криптоинструментов в преступных целях. Проведена секторальная оценка рисков и утвержден соответствующий план мер по их минимизации. Казахстан включен в Контактную группу ФАТФ по виртуальным активам.

Глава АФМ отметил важность развития кадрового потенциала и соблюдения принципа меритократии при назначении сотрудников на вышестоящие должности.

В заключение Дмитрий Малахов в сфере борьбы с теневой экономикой поручил усилить работу по выявлению хищений бюджетных средств, контрабанды, финансирования наркобизнеса и организованных преступных групп, а также обеспечить благоприятную среду для развития добросовестного бизнеса и оградить предпринимателей от вовлечения в орбиту уголовного преследования.