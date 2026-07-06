Более 100 молодых казахстанских десантников совершили первые прыжки с парашютом

Армия

Завершающим этапом подготовки стал контрольный инструктаж по соблюдению требований безопасности

Фото: пресс-служба Минобороны

На прыжковом поле «Новоилийское-Южное» военнослужащие десантно-штурмовой бригады Конаевского гарнизона выполнили учебно-тренировочные прыжки с парашютом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны 

Всего в десантировании приняли участие более 120 военнослужащих, из которых около 100 военнослужащих срочной службы впервые совершили самостоятельный прыжок.

Десантирование выполнялось с высоты 800 метров из вертолета Ми-17. После приземления личный состав приступил к выполнению тактических нормативов, отрабатывая действия подразделений после высадки.

Перед выполнением первого прыжка военнослужащие прошли полный курс воздушно-десантной подготовки.

На специализированном учебном комплексе они отработали порядок покидания воздушного судна, управление парашютом, технику приземления и действия при возникновении нештатных ситуаций.

Завершающим этапом подготовки стал контрольный инструктаж по соблюдению требований безопасности.

«Выполнению каждого прыжка предшествует серьезная подготовка. Военнослужащие должны уверенно владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, поскольку от их грамотных действий зависит безопасность десантирования. Только после успешного освоения программы подготовки личный состав допускается к выполнению прыжков», – подчеркнул старший офицер отдела воздушно-десантной подготовки войсковой части 32363 гвардии майор Данияр Абдрахманов.

Первый самостоятельный прыжок стал для молодых десантников важной ступенью профессионального становления. Полученные навыки закрепляются в ходе практических занятий и тактической подготовки, формируя готовность военнослужащих к выполнению задач по предназначению.

Воздушно-десантная подготовка остается одним из ключевых элементов боевой подготовки Десантно-штурмовых войск. Она развивает выносливость, психологическую устойчивость, уверенность в своих силах и способность действовать эффективно в самых сложных условиях.

#минобороны #десантники #парашют #прыжки

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