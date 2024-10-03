Молодь сазана, леща и судака спасли в Жайык-Каспийском бассейне

Они были выпущены в реки Жайык и Кигаш

Фото: МСХ

На водоемах Жайык-Каспийского бассейна весной наблюдался высокий уровень воды и в паводковый период при разливе рек вместе с водой в пойменную зону мигрировала отнерестившаяся рыба и её молодь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

В целях предотвращения замора Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией организована рыбохозяйственная мелиорация путем прорытия канав для прохода рыб и ее молоди из заливов, образовавшихся после снижения уровня воды в основном русле реки Жайык.

«С начала июня из отшнурованных водоемов было спасено более 116 млн молоди рыб, в том числе на территории Атырауской области – свыше 91 млн, Западно-Казахстанской области – 25,3 млн. Спасена молодь сазана, леща, судака, карася со средней навеской 12-14 грамм, которая в последующем выпущена в живом виде в реки Жайык и Кигаш», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Работа по спасению молоди рыб с водоемов Жайык-Каспийского бассейна продолжается и находится на постоянном контроле.