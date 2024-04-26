Более 1,5 тыс. тонн гуманитарного груза отправлено в регионы бедствия

Общество
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Юлия Полонская

Широкомасштабная помощь на местах ведется в рамках специального проекта АНК «Жүректен жүрекке».

Во всех домах дружбы регионов организованы волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи. Созданы республиканский и региональный штабы АНК по оказанию гуманитарной помощи регионам, пострадавшим от паводков. В их состав вошли депутаты Сената Парламента от АНК, председатели и члены этнокультурных объединений, «Ассамблея жастары», волонтеры, благотворители.

Представители этнокультурных объединений и всех структур, входящих в АНК, обеспечивают пострадавших, сотрудников полиции, ДЧС, спасателей продуктами, горячим питанием, одеждой и необходимыми товарами. В общей сложности на передовой сегодня остаются более 12 тыс. волонтеров Ассамблеи народа Казахстана.

Результат их работы – собрана и отправлена в регионы бедствия 81 грузовая машина с самым необходимым для тех, кто в большой воде потерял и кров, и все имущество. Сумма оказанной гуманитарной помощи сегодня превысила 770 млн тенге.

– Свою работу мы начали с первых дней стихийного бедствия, – рассказывает руководитель Северо-Казахстанского областного филиала республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» Дарига Смаилова.

В этом регионе паводки нанес­ли наибольший урон – за считаные часы под воду уходили дома, люди эвакуировались, оставляя стихии все, в чем заключалась их жизнь.

– Когда стало очевидно, что не избежать тяжелых последствий большой воды, наши волонтеры начали помогать проводить эвакуацию, спасали животных. А после уже стали принимать и раздавать гуманитарную помощь, – вспоминает Дарига Смаи­лова. – Приходилось встречать фуры из разных регионов страны по ночам на бишкульском посту, потому что главную дорогу в Петропавловск накрыла вода, и сопровождать гуманитарный груз до резервного склада Ассамблеи народа Казахстана.

Волонтеры разгружали, сортировали предметы гигиены, одежду и продукты, чтобы днем уже начать раздачу людям, которые в паводках потеряли все свое имущество.

– Склад этот работает и сегодня, сюда ежедневно обращаются около 300 человек района «Хромзавод», на котором мы сосредоточили свою помощь сейчас, когда критический период пройден, – говорит Дарига.

Нужно отметить, что «Ассамблея жастары» всегда демонстрировала активную гражданскую позицию, когда дело касалось участия в волонтерских программах или помощи окружающим.

– Это, по большому счету, и есть основная наша миссия. Активисты организовывают экологические акции, помогают приютам для животных. Но когда мы столкнулись с таким масш­табным стихийным бедствием, наши волонтеры сплотились еще больше в стремлении помочь пострадавшим. Ведь у многих из них пострадали родст­венники, близкие, знакомые. Поэтому в работу включились и студенты, и школьники, и просто неравнодушные молодые люди, – отмечает Дарига Смаилова.

#паводок #АНК #волонтеры #гуманитарная помощь

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