Более 150 малых косаток выбросились на берег в Австралии

Подобный случай стал первым за последние 50 лет

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Причина, по которой косатки решили выброситься на берег, неизвестна, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«Стая из более чем 150 малых косаток выбросилась на берег на северо-западе Тасмании… Около 90 особей все еще живы», - говорится в сообщении.

По словам представителя службы парков и дикой природы Тасмании Брендона Кларка, животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов.

Сейчас на месте работают ветеринары и морские биологи, которые оценивают состояние выживших косаток. Специалисты пытаются вернуть животных обратно в море.

При этом Кларк отметил, что спасти косаток сложно из-за отдаленности этого пляжа и отсутствия доступа к специальному оборудованию для перемещения животных.

Заместитель инспектора по чрезвычайным ситуациям и морской биолог доктор Крис Карлайон сказал, что животные будут подвергнуты эвтаназии с помощью огнестрельного оружия.