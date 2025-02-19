Более 150 малых косаток выбросились на берег в Австралии

Подобный случай стал первым за последние 50 лет
Причина, по которой косатки решили выброситься на берег, неизвестна, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
«Стая из более чем 150 малых косаток выбросилась на берег на северо-западе Тасмании… Около 90 особей все еще живы», - говорится в сообщении.
По словам представителя службы парков и дикой природы Тасмании Брендона Кларка, животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов.
Сейчас на месте работают ветеринары и морские биологи, которые оценивают состояние выживших косаток. Специалисты пытаются вернуть животных обратно в море.
При этом Кларк отметил, что спасти косаток сложно из-за отдаленности этого пляжа и отсутствия доступа к специальному оборудованию для перемещения животных.
Заместитель инспектора по чрезвычайным ситуациям и морской биолог доктор Крис Карлайон сказал, что животные будут подвергнуты эвтаназии с помощью огнестрельного оружия.
«Мы используем лучшие мировые практики, и для этого у нас есть очень строгая оперативная процедура», - сказал доктор Карлайон.
«Это сложная ситуация, но когда мы поймем, что это лучший исход для животного из соображений защиты животных, мы, конечно, выполним эту работу, и сделаем это так быстро и гуманно, как только сможем», - заключил он.