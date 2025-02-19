Более 150 малых косаток выбросились на берег в Австралии

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Подобный случай стал первым за последние 50 лет

Фото: скриншот видео

Причина, по которой косатки решили выброситься на берег, неизвестна, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«Стая из более чем 150 малых косаток выбросилась на берег на северо-западе Тасмании… Около 90 особей все еще живы», - говорится в сообщении.

По словам представителя службы парков и дикой природы Тасмании Брендона Кларка, животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов.

Сейчас на месте работают ветеринары и морские биологи, которые оценивают состояние выживших косаток. Специалисты пытаются вернуть животных обратно в море.

При этом Кларк отметил, что спасти косаток сложно из-за отдаленности этого пляжа и отсутствия доступа к специальному оборудованию для перемещения животных.

Заместитель инспектора по чрезвычайным ситуациям и морской биолог доктор Крис Карлайон сказал, что животные будут подвергнуты эвтаназии с помощью огнестрельного оружия.

«Мы используем лучшие мировые практики, и для этого у нас есть очень строгая оперативная процедура», - сказал доктор Карлайон.

«Это сложная ситуация, но когда мы поймем, что это лучший исход для животного из соображений защиты животных, мы, конечно, выполним эту работу, и сделаем это так быстро и гуманно, как только сможем», - заключил он.

 

#Австралия #берег #косатки

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