Более 1,6 млн россиян въехали в Казахстан с начала года

В связи с обеспокоенностью по поводу увеличения иммиграции граждан Российской Федерации в Республику Казахстан Комитет миграционной службы МВД опубликовал официальное заявление, сообщает Kazpravda.kz.

"В Казахстане действует достаточно эффективная система миграционного контроля, которая осуществляется на основании Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля. Законодательство четко регламентирует порядок пребывания иностранцев в Казахстане. Ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно пребывать на территории нашего государства, игнорируя требования миграционного законодательства.

Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан для граждан государств-участников Евразийского экономического союза по общему правилу заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы РК. Учет иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также данных КНБ, своевременно поступающих из пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев.

Согласно статистике в этом году в Казахстан въезхало порядка 4,3 млн иностранцев, а выехало 4,1 млн, в том числе граждан Российской Федерации въехало 1 660 000, а выехало 1 640 000. Их временное пребывание под учетом, с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания. Мониторинг миграционных процессов ведется.

Органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания. Если у иностранца истекает срок пребывания, в отношении него принимаются предусмотренные законодательством меры реагирования.

В ходе контроля к административной ответственности привлечено 45,7 тыс. нарушителей миграционного законодательства, из них 4,2 тыс. – сразу же принудительно выдворены за пределы Казахстана. При этом россиян за нарушение миграционного законодательства привлечено 3,2 тыс., что составляет всего 0,2% от числа въехавших граждан РФ. Это демонстрирует их определенную дисциплинированность в Казахстане по соблюдению сроков пребывания. В противном случае принудительное выдворение из Казахстана предусматривает дополнительную санкционную меру в виде запрета на повторный въезд в нашу страну сроком на 5 лет.

Аналогично органами внутренних дел осуществляется контроль за соблюдением правил пребывания иностранцев в Казахстане на основании разрешения на временное проживание, процесс получения которого отрегулирован. При получении разрешения на временное проживание, дающее в предусмотренных законом случаях право иностранцу пребывать в Казахстане на срок трудового договора, на период учебы, лечения и других исчерпывающих оснований, миграционная служба имеет полную информацию об адресе проживания, собственнике жилья и проживающих там иностранцах, что позволяет обеспечить миграционный контроль.

Любая ситуация, связанная с незаконным пересечением границы, нарушением регламента подачи документов на регистрацию в стране пресекается в соответствии с законодательством РК. Миграционная служба МВД Республики Казахстан работает в штатном режиме. Контроль за соблюдением законодательства иностранцами, уполномоченными государственными и правоохранительными органами ведется", – отметил и.о. председателя КМС МВД Аслан Аталыков.