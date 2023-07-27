Более 1,6 млрд тенге присвоила ОПГ в виде субсидий в Костанайской области

У членов группы обнаружено в банковских ячейках и на счетах свыше 3 млн долларов США.

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Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года, используя мнимые сделки о реализации мяса, похитила бюджетные средства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Отмечается, что сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге.

Напомним, организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица.

"Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы. Установлено более 50 крестьянских хозяйств, вовлечённых членами ОПГ в свою преступную деятельность. Зарегистрировано 17 уголовных дел по фактам хищения путем мошенничества, создания и руководства организованной преступной группой", – сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, у членов группы обнаружено в банковских ячейках и на счетах деньги в иностранной и национальной валюте на сумму свыше 3 млн долларов США.

"В ходе предварительного следствия руководители крестьянских хозяйств дали признательные показания и добровольно возвратили в государственный бюджет более 62 млн тенге. В ходе следствия под стражу взяты 5 активных членов ОПГ. Досудебное расследование продолжается", – отметили в АФМ.