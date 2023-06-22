В хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в Костанае

Преступная группа подозревается в хищении свыше 500 млн тенге субсидий в городе Костанае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Скриншот с видео АФМ

Организованную преступную группу, действовавшую с 2022 года по настоящее время, изобличили сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона.

Крестьянские хозяйства сдавали на перерабатывающий завод несуществующую продукцию. За это выплачивались субсидии, которые затем распределялись между участниками ОПГ, раскрыли преступную схему в ведомстве.

Таким образом были похищены более 500 млн тенге субсидий, выделенных в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы.

Организатора и двух его сообщников задержали и арестовали на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.