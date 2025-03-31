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Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме продолжает расти, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Около 3,4 тыс. человек получили ранения, еще 300 — пропали без вести.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Толчки также ощутили на территории Таиланда и Китая.

К 30 марта число жертв стихийного бедствия в таиландской столице Бангкок увеличилось до 17 человек. Пострадали 32 человека, о судьбе еще 83 ничего не известно.

Власти Китая, Индии, Таиланда, России и Сингапура направили спасателей в Мьянму, которые уже приступили к поисково-спасательным работам. ООН выделила для оказания помощи стране и другим пострадавшим регионам $5 млн.

Ударная волна от землетрясения магнитудой 7,7 была зафиксирована в Таиланде, где в Бангкоке обрушился небоскреб, а также в Китае, Индии и Вьетнаме. Сотни людей получили ранения или пропали без вести.

Напомним, мощное землетрясение было зафиксировано в Таиланде и Мьянме 28 марта. Очаг находился неподалеку от таиландской провинции Ратчабури.

В результате землетрясения в столице Таиланда рухнуло строящееся многоэтажное здание.

По данным Департамента по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий /DDPM/, сообщения о разрушениях поступили в 18 провинциях Таиланда, в результате чего пострадали 420 домов, 48 храмов, 76 больниц, 8 зданий, 23 школы и 18 правительственных учреждений.

Ситуация под контролем, и в настоящее время проводится оценка пострадавших районов, при этом вероятность повторных толчков неуклонно снижается, говорится в заявлении генерального директора DDPM Пхасакорна Буньялака.

Он отметил, что соответствующие учреждения оказывают помощь и оценивают ущерб, чтобы облегчить оказание помощи.