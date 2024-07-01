Более 19 тонн зараженной сливы выявили на границе с Кыргызстаном

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
Корреспондент

Продукцию пытались завезти в Казахстан из Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При проведении карантинного фитосанитарного контроля на посту «Карасу» (Жамбылская область), граничащей с Кыргызской Республикой, в сливе, следовавшей в Российскую Федерацию, был выявлен карантинный объект – червец комстока.

«Данный факт подтвержден заключением карантинной лабораторной экспертизы. Вся зараженная подкарантинная продукция общим весом 19 200 кг была возвращена в страну-экспортера - Кыргызскую Республику, а также в отношении представителя продукции была применена административная мера в виде штрафа», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Карагандинской области в партии свежих бананов (28,08 тонн), прибывших из России, обнаружен карантинный объект – восточный мучнистый червец.

«По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, далее документы были направлены в специализированный административный суд. Решением суда произведена рефрижерация (обеззараживание) 28,08 тонн свежих бананов», – пояснили в ведомстве.

Напомним, червец комстока, как и восточный мучнистый червец, является полифагом, способным заселять множество видов растений. Основными кормовыми растениями являются груша, яблоня, гранат, персик, виноград, шелковица, тополь; способен он повреждать и овощные культуры – свеклу, морковь, картофель.

Эти вредители являются опасными карантинными объектами, поэтому важно их вовремя выявить, локализовать и ликвидировать. Распространение карантинных объектов может навредить сельскому хозяйству.

#Кыргызстан #Жамбылская область #МСХ #заражение #слива

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