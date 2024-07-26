Более 20 членов ОПГ доставили в полицию

В криминальной деятельности подозреваются, помимо местного криминалитета, работники предприятий, в том числе руководители и сотрудники служб безопасности.

«В департамент полиции Карагандинской области доставлено более 20 фигурантов. В ходе обысковых мероприятий у них изъято огнестрельное и травматическое оружие, автотранспорт, деньги и другие вещественные доказательства по уголовному делу», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.