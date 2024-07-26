Более 20 членов ОПГ доставили в полицию

Задержания
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министерство внутренних дел сообщило о задержании преступной группы, занимавшейся хищением металла и товаров из промышленных компаний, в том числе «Казахмыс», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В криминальной деятельности подозреваются, помимо местного криминалитета, работники предприятий, в том числе руководители и сотрудники служб безопасности.

«В департамент полиции Карагандинской области доставлено более 20 фигурантов. В ходе обысковых мероприятий у них изъято огнестрельное и травматическое оружие, автотранспорт, деньги и другие вещественные доказательства по уголовному делу», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности, устанавливается, добавил он.

 

#ОПГ #задержание #хищения #Казахмыс

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