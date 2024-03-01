Более 29 млн тенге похитили владельцы частных детсадов Шымкента

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Как уточняется, прокуратура Шымкента в ходе анализа выявила и зарегистрировала досудебные производства по фактам хищения денег владельцами четырех частных детских садов. Данные правонарушения они совершили путем необоснованного получения выплат из бюджета за малышей, фактически не посещавших детский сад.

В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 29,6 млн тенге.

— По приговору суда заведующий детским садом «Тастулек» Б. А. осужден к 3 годам ограничения свободы, заведующая детским садом «Али и Айя» Г. Р. приговорена к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должность в государственных организациях. Основанием для вынесения более сурового наказания Г. Р. послужило то, что последняя совершила преступление, имея непогашенную судимость. В отношении оставшихся двоих заведующих досудебное расследование прекращено по нереабилитирующим основаниям, — прокомментировали в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что ущерб государству возмещен в полном объеме.