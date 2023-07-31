Более 3 тысяч детей посещают дворовые клубы в Астане

Управлением по вопросам молодежной политики реализуется несколько проектов, направленных на творческое развитие молодежи. Об этом в ходе онлайн брифинга сообщил руководитель управления Кайрат Камбаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
По словам руководителя управления, во исполнение пунктов концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы о поддержке творческих способностей и идей молодежи осуществляется несколько проектов.
«Если говорить по возрасту, то работают дворовые клубы для детей и подростков. В 26 дворовых клубах по всему городу около 3100 молодых людей. Количество кружков и секций – 124, из них 68 спортивных секций, а также 56 творческих кружков: различные танцевальные кружки, рисование, рукоделие, вокал и др.», - рассказал Кайрат Камбаров.