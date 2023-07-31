Более 3 тысяч детей посещают дворовые клубы в Астане

Управлением по вопросам молодежной политики реализуется несколько проектов, направленных на творческое развитие молодежи. Об этом в ходе онлайн брифинга сообщил руководитель управления Кайрат Камбаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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По словам руководителя управления, во исполнение пунктов концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы о поддержке творческих способностей и идей молодежи осуществляется несколько проектов.

«Если говорить по возрасту, то работают дворовые клубы для детей и подростков. В 26 дворовых клубах по всему городу около 3100 молодых людей. Количество кружков и секций – 124, из них 68 спортивных секций, а также 56 творческих кружков: различные танцевальные кружки, рисование, рукоделие, вокал и др.», - рассказал Кайрат Камбаров.